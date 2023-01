Cette rencontre n’est pas le fruit du hasard. Après avoir rodé son spectacle en Belgique, celui qui donne la réplique à Pablo Andres dans Messieurs Pipi a décidé de s’attaquer à l’Hexagone. Il jouera “Guillaume vous détend Legrand” devant le public français. Il passera notamment par Lille, Lyon, Saint-Etienne ou encore Paris.

Afin d’assurer sa promo, il a eu la chance de croiser Laurent Ruquier. L’animateur a succès lui a fait une place dans l’émission qu’il anime sur Paris Première. GuiHome passera à l’antenne le 1er février prochain afin d’évoquer son spectacle et sa tournée française. Le jeune homme n’a pas tari d’éloges pour le présentateur des Grosses têtes : “Bienveillant, chaleureux, impressionnant, je ne pouvais pas commencer par une meilleure rencontre pour lancer mon aventure française.”

C’est une belle porte ouverte pour celui dont les vidéos cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux et qui a également lancé une marque de vêtements et d’accessoires baptisée OUI&NON. Il s’agit du deuxième spectacle pour l’artiste belge, après GuiHome vous détend mis en scène par François Pirette. Le jeune homme voulait poursuivre son aventure sur scène, mais cette fois sans l’interprète d’Amédée. Guillaume Wattecamps, de son vrai nom, a donc lancé son deuxième one man show. Après une période de rodage sold out et de nombreuses représentations en 2022, il joue les prolongations et s’attaque au territoire français.