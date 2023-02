Maradona : une vie entre gloire et tragédie

Né en 1960 à Lanús en Argentine, Diego Maradona a à peine 17 ans lorsqu’il commence sa carrière de footballeur professionnel. Si le sportif a fait des escales aux clubs espagnols FC Barcelone, de 1982 à 1984, et Séville FC, de 1992 à 1993, c’est au SSC Naples, où il brille de 1984 à 1992, qu’il devient un véritable dieu. Sous “l’ère Maradona”, club napolitain se métamorphose et enchaîne les victoires. C’est également pendant cette période, et plus précisément à la Coupe du monde 1986 au Mexique, que le joueur offre la victoire à l’Argentine. Un trophée qui n’aura été rendu à son pays qu’en 2022, alors que l’Albiceleste est portée par un certain Lionel Messi.

Ensuite, le déclin…

La célébrité a toutefois ses revers. Fêtes jusqu’au bout de la nuit et mauvaises fréquentations rapprochent Diego Maradona de la poudre blanche. Une addiction pour laquelle qui connaîtra une succession d’arrestations et surtout de nombreux problèmes de santé. En 2000, l’Argentin est victime d’une première attaque cardiovasculaire suite à l’excès de cocaïne. Soigné, il entame une cure de désintoxication mais subit à nouveau une attaque quatre ans plus tard et retourne en désintox.

Boulimie, consommation excessive d’alcool, Diego Maradona est méconnaissable. Les années qui suivent, l’ancienne star de Napoli les a passées la plupart du temps à l’hôpital, pour une hépatite, des calculs rénaux, problèmes d’estomac, déshydratation ou encore hématome au cerveau, nouveau souci de santé dont il a été opéré quelques jours avant l’arrêt cardiaque qui lui aura été fatal.