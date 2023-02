Entre 1999 et 2016, l’acteur a incarné son personnage phare dans pas moins de 326 épisodes de New York, unité spéciale et dans d’autres séries dérivées de Dick Wolf, à savoir New York, police judiciaire et New York, section criminelle. Toujours dans le costume de John Munch, Richard Belzer a également joué dans Homicide, de 1993 à 1999, et dans X-Files, en 1997.

Avant cela, dans les années 80 et 90, le comédien a tourné dans plusieurs films destinés au grand écran comme Scarface de Brian De Palma et Get on the Bus de Spike Lee.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ses anciens partenaires de jeu à lui avoir rendu hommage. Parmi eux, Mariska Hargitay, interprète de la capitaine Olivia Benson dans New York, unité spéciale. “Au revoir mon très cher ami. Tu vas me manquer, ta lumière unique, ta vision singulière de ce monde étrange. Je me sens bénie de t’avoir connu, de t’avoir aimé et d’avoir travaillé avec toi, côte à côte, pendant ces nombreuses années. Les anges sont chanceux de t’avoir. Je peux déjà les entendre rire. Je 'aime pour toujours”, écrit l’actrice qui a également publié plusieurs photos du tournage et des coulisses de la série policière.

De son côté, Ice-T, interprète du sergent Odafin Tutuola, a écrit ces mots : “Des hauts et des bas… Après l’une des semaines les plus incroyables de ma vie, je me réveille avec la nouvelle que j’ai perdu mon ami aujourd’hui. Belz est parti. Merde ! Mais souvenez-vous de ceci..'Quand vous vous amusez vraiment et que vous êtes vraiment heureux. PROFITEZ-EN AU MAXIMUM ! Parce que la douleur arrive inévitablement. Tu vas me manquer Homie.”