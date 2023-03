"On épingle ceux qui nous ont mis des bâtons dans les roues": Fanny Jandrain et Thibaut Roland remettent des Pigeons d’or aux pires arnaqueurs

Comment ont-ils réagi lorsqu’ils ont appris qu’ils avaient gagné un des prix ?

F.J. : “On a essayé de faire un maximum de remises en live lors de l’émission mais beaucoup d’invités ne sont pas venus. On a alors été leur remettre le Pigeon d’or en mains propres.”

T.R. : “On savait qu’il y avait peu de chance que toutes les invitations soient acceptées. Il a fallu trouver des astuces pour que tous les Pigeons d’or arrivent à destination. Il n’y a pas eu de clash. On a été surpris par la réaction de certaines personnes. Certains étaient à la limite de mettre le trophée sur leur cheminée ! Il était important de ne pas faire d’amalgames et de mettre tout le monde dans le même panier. En parallèle, il y a des experts qui viennent sur le plateau pour donner des conseils comme, par exemple, “qu’est-ce qui distingue un bon d’un mauvais serrurier ?” On ne voulait pas faire de polémique inutile en visant des professions.”

Certains arnaqueurs vous ont-ils dit qu’ils allaient se retourner contre vous ?

F.J. : “Non mais s’ils veulent, ils peuvent ! S’ils veulent un droit de réponse, ils sont les bienvenus sur le plateau.”

T.R. : “Dans On n’est pas des pigeons, certaines personnes nous disent parfois qu’ils vont nous mettre un avocat sur le dos. Et quand on leur dit de venir sur le plateau, bizarrement, il n’y a plus personne.”

Comment avez-vous sélectionné les arnaqueurs ?

T.R. : “En radio, on a du biscuit. On s’est plongé dans les archives et on a, par exemple, relevé les gens qui ne répondent jamais à nos appels mais qui sont souvent cités. Pour la ligne de train la plus en retard, on a travaillé avec le site navetteurs.be.”

L’année écoulée a été une année “test”. Avez-vous, comme vous l’espériez, trouvé vos marques dans On n’est pas des pigeons ?

T.R. : “On a hérité d’une formule qui n’était pas la nôtre. On a mis les pieds dans les chaussures de Benjamin Maréchal. Notre objectif était d’arriver en début de saison avec une formule qui était la nôtre. C’est ce qu’on a fait et on l’a affinée au fil du temps. Ça n’a pas été un virage à 180 degrés. On a rajouté des choses ça et là comme plus de témoignages en plateau ou encore l’alerte Pigeons. On est arrivé à un équilibre où tout le monde se sent bien dans l’émission.”

F.J. : “On s’amuse bien et on est fier du travail accompli. Tout ce travail se ressent dans les audiences. Ces dernières semaines, on a atteint des audiences qu’on avait réalisées lors du confinement. On a dépassé les 20 % de parts de marché.”

Vous basez-vous parfois sur vos expériences personnelles pour trouver des sujets à traiter ?

T.R. : “On se base surtout beaucoup sur les expériences des téléspectateurs. Ces derniers ont pris l’habitude de s’adresser aux Pigeons lorsqu’ils ont un souci. Les infos viennent donc à nous naturellement. On a également remarqué que de plus en plus de gens nous contactent juste pour lancer une alerte après avoir rencontré un problème qu’ils savent qu’ils ne pourront de toute façon plus résoudre.”

Êtes-vous plus vigilants aux arnaques depuis que vous avez rejoint l’équipe des Pigeons ?

F.J. : “Moi, je suis plus attentive au prix au kilo ! Carlo (de Pascale, NdlR.) nous le répète tout le temps donc j’applique ses conseils !”

T.R. : “De mon côté, je fais attention à tout ce qui est numérique. Il y a tellement de gens qui ont perdu l’économie d’une vie après avoir cliqué sur un lien envoyé par SMS. Parfois, il suffit d’un rien pour perdre des milliers d’euros. Quand je rencontre ce genre de situation, tous les feux clignotent désormais.”

Qu’est ce que la radio permet que la télévision ne permet pas en ce qui concerne On n’est pas des pigeons ?

T.R. : “La radio permet une immédiateté et permet de prendre plus de temps. En télévision, on ne pourrait pas attendre pendant 15 minutes qu’un interlocuteur réponde au téléphone. Par contre, le petit écran a une force de frappe supplémentaire. Je repense au dossier de Nathalie qui avait besoin d’un certain type de véhicule pour son enfant polyhandicapé. Cette voiture, elle l’attend depuis un an. En radio, Peugeot ne répondait pas. Quand le sujet est arrivé en télé, en deux jours, c’était réglé.”

Est-ce qu’on peut imaginer retrouver cette cérémonie des Pigeons d’or chaque année ?

F.J. : “Pourquoi pas ! Il y aura malheureusement toujours des arnaqueurs. Si on travaille en amont, on pourra peut-être s’attaquer aux plus gros. On ne l’a pas fait cette fois-ci parce qu’on ne se sentait pas assez blindés pour leur faire face.”

T.R. : “On n’a volontairement pas ciblé certaines grosses marques parce qu’on savait qu’on n’avait pas la matière suffisante pour les attaquer. Mais on continue à surveiller les dossiers.”

F.J. : “Ce qu’on veut aussi, c’est que ce ne soit pas toujours les plus petits qu’on spotche !”