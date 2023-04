"Tu es ma plus grande humiliation" : Demi-finaliste de "The Voice UK", un candidat se représente à "The Voice France" … pour la troisième fois !

Alors qu’il se faisait maquiller avant de monter sur scène, Jérémy Levif reçoit la visite de Bruno Berberes, directeur du casting de The Voice, la plus belle voix depuis la première saison. “En 12 ans, tu es quand même ma plus grande humiliation. Pascal (Guix, producteur artistique de The Voice France, NdlR.) et moi, on s’est complètement loupé avec toi”, dit-il avant d’ajouter : “Encore désolé pour ce qu’il s’est passé il y a trois ans” et de conclure en s’adressant aux téléspectateurs : “C’est un message pour vous tous. Parfois, on vous dit “non” et parfois, on se trompe alors revenez !”

Sur scène, le chanteur choisit d’interpréter Arcade de Duncan Laurence. Sa voix séduit tout de suite Amel Bent, première à se retourner. Zazie, Big Flo et Oli et enfin Vianney en font de même. “Tu nous as fait voyager”, dit Big Flo. “J’avais l’impression d’être sur le dos d’un dragon d’Écosse et tu m’as fait partir.”

”Si on n’y était pas tous, c’était malhonnête”, lance, de son côté, Vianney alors que Zazie avoue avoir été frappée par la “douceur” de sa prestation. “Il y a une tendresse infinie dans ce que tu fais”, ajoute-t-elle.

Après avoir écouté l’argumentaire de chaque coach, Jérémy Levif choisit finalement d’intégrer l’équipe de Vianney. “Là Vianney, tu commences à m’emmerder vraiment !”, lance Amel Bent qui voit à nouveau à un talent qu’elle convoitait préférer l’équipe de son camarade de fauteuil. “Personne nous choisit. Ça fait mal”, lance de son côté Oli, étalé sur la scène du télécrochet.