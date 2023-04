"Je n’arrive pas à voir en toi un mari": Nathalie vide son sac à Michel lors de leur voyage de noces

Lors d’une randonnée de trois heures, Michel se montre attentionné et propose régulièrement son aide à Nathalie qui n’est pas habituée à l’exercice. Mais, à plusieurs reprises, celle-ci refuse la main tendue et se montre moins à l’écoute et parfois assez agressive vis-à-vis de son mari.

Face à la caméra, elle ne peut retenir ses larmes et déballe ce qu’elle a sur le cœur. “Je n’arrive pas à me projeter, dit-elle avant d’ajouter éprouver un réel agacement lorsque Michel tente tant bien que mal de la raisonner. “Par moments, j’avais juste envie de lui demander de se taire. […] Je n’arrive pas à mettre le mot couple sur Michel et moi. Il est très gentil mais physiquement, je ne le trouve pas attirant. […] On passe de chouettes moments ensemble mais dans mon cœur, ça n’évolue pas. Je pense que ça pourrait être un copain mais je ne vois pas faire ma vie avec lui en tant que femme et épouse.”

Cette distance créée par Nathalie, Michel la ressent bien. “Je fais tout mon possible pour que tout se passe bien mais je ne sens pas du tout de réciprocité. Elle est toujours complètement fermée et c’est un peu lourd”, déclare-t-il.

”Je ne vois pas un après en Belgique”

Le soir venu, Nathalie prend le temps d’expliquer à Michel les raisons qui se cachent derrière son comportement. “J’ai beaucoup pleuré et je pleure encore beaucoup maintenant parce qu’à ce stade, je n’arrive pas à voir en toi un mari. J’ai beau essayer mais je n’arrive pas à développer des sentiments qu’une femme devrait avoir avec un homme”, dit-elle. “Je sais que dans ces 80 % on a plein de belles valeurs en commun mais, ça ne suffit pas.”

Malgré les paroles rassurantes de Michel, qui est persuadé qu’ils doivent encore se découvrir davantage, Nathalie est catégorique : “Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne vois pas un après en Belgique”, dit-elle. Des mots qui touchent Michel. Face à la caméra, le Durbuysien se montre très ému et a du mal à trouver ses mots. Pour lui, c’est “le coup de massue”.