Sébastien Nollevaux, nouveau chef éditorial de La Une

Vendredi dernier, Sébastien Nollevaux a été désigné nouveau chef éditorial de La Une. À partir du 1er juin prochain, l’ancien présentateur du JT de la RTBF et d’On n’est pas des pigeons qui est également le producteur de #Investigation et QR succédera à Sandrine Graulich. Cette dernière deviendra Gestionnaire de l’Édition d’Offres Nous, à savoir La Une, VivaCité et Viva +, à la place d’Eric Gilson.