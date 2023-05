Thierry Samitier (”Nos chers voisins”) placé en garde à vue après une plainte pour harcèlement et agression sexuelle

L’une des actrices va même plus loin en parlant d’agression sexuelle. Lorsqu’elle porte plainte en 2022, la jeune femme donne davantage de détails. Selon elle, Thierry Samitier se montrait “très tactile” et cela la mettait “très mal à l’aise”, rapporte le site 20minutes.fr qui a pu consulter la plainte déposée. Elle donne l’exemple d’un moment lorsqu’elle était en train de se démaquiller dans sa loge avant de participer à une répétition. “Le miroir étant bas, je me suis donc penchée en avant pour me démaquiller. […] Il (Thierry Samitier, NdlR.) s’approche de moi et vient se coller habillé à moi. J’étais toujours penchée en avant. En collant, j’ai senti qu’il collait son sexe contre mes fesses”, explique-t-elle avant d’ajouter que quelques jours plus tard, Thierry Samitier aurait tenté de l’embrasser de force toujours dans les loges du théâtre parisien dans lequel se jouait la pièce.

Face à ces accusations, d’autres comédiennes de l’équipe sont sorties du silence avançant que Thierry Samitier essayait sans cesse de mettre sa langue dans leur bouche lors des scènes de baiser.

Le 9 mai dernier, soit un an après que la plainte ait été déposée, Thierry Samitier a été placé en garde à vue pour “harcèlement et agression sexuelle”. Cette situation n’a toutefois pas empêché l’acteur de réagir à sa façon sur les réseaux sociaux. Dans un post partagé ce mercredi, il présente la couverture de son nouveau bouquin intitulé “Surprise” avec la légende suivante : “Une histoire d’agression sexuelle, chez Frédéric Deville éditions.”

Le site de l’éditeur donne davantage d’explications sur ce qu’il se trouve à l’intérieur de l’ouvrage. On y retrouve l’histoire d’un certain “Samy” : “En septembre 2018, Samy est embauché au Théâtre Henri II pour jouer le rôle de Robert, provincial pataud et décalé, aux côtés d’un ex-cycliste qui tente de devenir acteur. Un an plus tard, il est l’objet d’une campagne de diffamation publique pour des faits présumés de violences sexuelles dans un climat général de terreur qui lui interdit tout soutien. Samy raconte sa longue descente aux enfers d’artisan-acteur plongé dans le monde des réseaux et du show-business, depuis les auditions frelatées des comédiennes, les scènes de baiser jusqu’à l’arrêt complet de la pièce sur fond de crise humaine. Coups bas, trahisons et mensonges, le “milieu” prend parti…”