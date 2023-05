Cyril Detaeye, roi des audiences sur Vivacité: “A la base, je voulais devenir kiné mais les études m’ont découragé”

En quoi était-ce intéressant de mettre en lumière les avis d’anonymes et pas simplement ceux d’experts ?

“Ce n’est pas parce qu’une personne a fait 20 ans d’études qu’elle a un meilleur avis qu’une autre. C’est important que tout le monde puisse donner son avis sans que quelqu’un intervienne pour juger. Les gens ont le droit de penser ce qu’ils veulent et ont le droit de partager cet avis, tant qu’il reste dans la légalité évidemment. Un débat dans C’est vous qui le dites, c’est un peu comme quand on discute d’actualité en famille ou entre amis. Le niveau n’a pas d’importance.”

On vous reproche souvent de couper la parole aux auditeurs qui interviennent…

“L’émission ne fait qu’une heure et trente minutes et le but est d’entendre l’avis de plein de personnes différentes. Je dois donc garder un certain rythme. Quand l’avis est donné, je suis donc obligé d’avancer dans la conversation. Cela arrive aussi que quelqu’un mette du temps à donner son avis mais je n’ai pas le temps d’attendre donc parfois je pousse pour avoir un avis clair ou tranché. D’autres essayent de changer de sujet ou de dévier vers autre chose. À ce moment-là, je coupe aussi pour ne pas m’écarter du débat et perdre du temps. À part ça, la seule chose que je me permets de couper instantanément, ce sont les propos illégaux. Et là, la coupure est beaucoup plus sèche. Ça me fait toujours sourire quand j’entends des critiques comme quoi je coupe la parole pour orienter la conversation alors que je ne fais que challenger l’auditeur présent par rapport à ce qu’à dit le précédent.”

À aucun moment, vous avez envie de donner votre propre avis sur le sujet ?

“Je mets au défi les gens de trouver un seul moment où j’ai donné mon avis dans l’émission. Vraiment, je ne le fais jamais, même quand ça va trop loin. Mais, j’ai évidemment un avis sur tous les débats. C’est un exercice d’entendre des choses dures ou complètement à l’opposer de ce qu’on pense mais de challenger cet avis-là ou d’utiliser des arguments entendus face à un autre intervenant mais, c’est mon boulot. Le seul moment où je suis obligé d’intervenir, c’est quand les propos sont illégaux.”

Cyril Detaeye, du lundi au vendredi, à la présentation de "C'est vous qui le dites" sur VivaCité.

Êtes-vous parfois guidé par la voix qui se trouve dans votre oreillette ?

“C’est un vieux fantasme ça ! (rires) J’ai, effectivement, une oreillette mais elle n’est que technique. Elle me donne juste le retour de l’antenne puisque je suis à la télévision et que je n’ai donc pas de casque. On m’y donne des infos sur le timing, lorsqu’une pub doit partir, par exemple. Sinon, ce qu’on me dit à l’oreillette, ce sont des blagues !” (rires)

Comment préparez-vous cette émission ?

“Sans exagérer, C’est vous qui le dites, c’est un mode de vie. Je me lève tôt pour regarder toute la presse. Et, pendant la journée, je regarde les JT et reste attentif à chaque alerte info. Je me demande toujours ce qui pourrait faire un débat d’actualité pour l’émission. Ce qui ne pourrait pas être un débat le lundi pourrait l’être le mardi donc je fais attention à tout.”

Comment vos proches réagissent-ils à ce besoin d’être à l’affût de la moindre actualité ?

“C’est parfois compliqué pour eux parce que je peux disparaître un temps pour lire une actualité qui vient de tomber pour que ce soit dans un coin de ma tête au cas où il y aurait un débat. Mais, en dehors de ça, j’ai quand même du temps pour profiter d’eux pendant la journée. Je vis avec une journaliste qui comprend le lien que j’ai avec l’actualité. Quand je suis avec ma fille de dix ans, Cassandre, j’essaye de couper davantage. Mais clairement, même si j’ai besoin de coupures de temps en temps, je n’ai pas l’impression de venir bosser. J’adore mon métier, c’est ma passion. Je vais jamais au travail avec des pieds de plomb.”

Est-ce que difficile parfois d’être au centre de certaines polémiques ou critiques, notamment vis-à-vis de vos proches ?

“Je sais que ça touche mon entourage quand une critique me concerne mais je prends le temps d’en parler avec eux. S’ils voient que je vais bien, ils passent au-dessus. Personnellement, je sais que ce sont les risques du travail. Au début, ça me touchait mais j’ai réussi à prendre un peu plus de distance. Je ne prête plus attention à la méchanceté gratuite mais quand il y a une critique agressive, je me dis que la personne qui en est l’auteur a certainement entendu quelque chose qui l’a touchée et donc j’essaye de comprendre pourquoi parce qu’encore une fois le but de l’émission n’est pas de fâcher quelqu’un.”

Que pense votre fille de votre de vôtre travail ?

“Elle s’en fiche totalement ! (rires) Elle, tout ce qui l’intéresse, c’est de venir voir les artistes au 8/9.”

Est-ce qu’elle veut marcher sur les traces de son papa ?

“Je ne pense pas même si elle fait parfois de fausses émissions du 8/9 avec ses copines. Elle change d’idée constamment en ce qui concerne son futur métier et c’est normal car elle est encore jeune. Moi, en tout cas, je ne l’empêcherai jamais de faire ce qu’elle aime.”

Et de votre côté, comment cette passion pour la radio a-t-elle démarré ?

“J’ai toujours beaucoup écouté la radio. Mon grand-père paternel a dû déceler quelque chose en moi puisque lorsque j’étais enfant, il m’a offert un micro puis une table de mixage ! Je passais mon temps à faire des émissions seul dans ma chambre. Je n’arrêtais pas d’interviewer mes parents. Ils devenaient dingues ! (rires) Plus tard, j’ai eu l’occasion d’entrer dans un studio radio et de suivre une émission en direct animée par Pierre Bail. Je crois que ma passion pour la radio est née à ce moment-là.”

Depuis, vous aviez l’objectif d’en faire votre métier ?

“Vers l’âge de 11 ans, j’étais très actif sur la radio de mon école. J’y passais d’ailleurs tellement de temps que l’école m’a demandé d’arrêter pour me consacrer sur mes cours. Puis, je suis passé à une autre radio locale et je me suis retrouvé chez Fun Radio à 15 ans. J’ai commencé à suivre des études d’ingénieur du son en parallèle. C’est à ce moment-là que je me suis dit que j’allais pouvoir en faire mon métier.”

Combien de temps vous voyez-vous encore tenir ce rythme ?

“Je ne me suis pas donné d’années. Tant que j’aime le faire et que ça plaît au public et à la RTBF, je reste. Mais, clairement, je ne pense pas aller jusqu’à la retraite… J’ai envie de faire des choses hors antenne comme être directeur artistique ou directeur d’antenne. Mais, je dois encore acquérir de l’expérience pour ça.”

Il a fait du hockey sur glace en niveau professionnel

Pour se vider l’esprit après une semaine très intense, Cyril Detaeye aime se retrouver avec ses amis autour d’un bon repas et d’un bon verre. “C’est mon sas de décompression et c’est important de déconnecter sinon ce rythme peut rendre dingue !”

À côté de ça, l’animateur s’adonne au hockey sur glace, un sport qu’il a longtemps mis de côté après y avoir joué de manière professionnelle. À deux ans, Cyril Detaeye enfilait pour la première fois des patins. A six, il commençait les entraînements de hockey sur glace, une passion qu’il l’a animé pendant des années. “Je m’entraînais plusieurs fois par semaines, j’avais des matchs tous les week-ends et je participais à des championnats. J’avais un bon niveau”, explique-t-il. Mais, un problème au genou a eu raison de sa carrière dans le sport.

Après plusieurs années d’arrêt, l’animateur a rapprivoisé la glace et repris la crosse mais “juste pour le fun”. Un passe-temps qu’il partage avec son frère Sacha tous les dimanches. “Lui est beaucoup plus sportif que moi. C’est un cavalier professionnel et fait beaucoup de cyclisme. On n’est pas du tout dans le même état physique !” (rires)

S’il s’en est éloigné, le hockey a forgé le mental de Cyril Detaeye. “Il m’a appris à penser en équipe parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose au hockey. Il faut construire le jeu et se passer le palet entre coéquipiers”, explique-t-il. “Ce sport m’a également permis d’arriver à mieux gérer la moindre frustration en étant davantage dans le contrôle. Contrairement à l’image que certains en ont, au hockey, on ne passe pas notre temps à se taper dessus !”