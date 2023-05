Sabena, la fierté belge qui aurait eu 100 ans

Le documentaire Sabena Forever, diffusé dans le cadre du magazine Le Temps d’une Histoire sur La Une, raconte ses 78 ans d’activité, de ses débuts héroïques dans les années 20 à son déclin. Mais, avant tout, c’est le récit des “Sabeniens” qui traduit un certain bonheur au travail que Marianne Klaric, auteure du documentaire, a voulu mettre en avant. “Je suis allée à la rencontre de personnes ayant travaillé à la Sabena pour recueillir leur témoignage. Toutes m’ont dit la même chose. Pour elles, la Sabena était une sorte de famille. Elles y restent très attachées, même des années après son arrêt”, explique la journaliste. “Pour travailler dans le domaine de l’aviation, il faut un peu de passion, une espèce de feu sacré. C’est un monde particulier. Il y a un côté rêve et évasion mais il y a aussi un côté plus rude avec le décalage horaire, le stress ou encore le bruit des pistes d’atterrissage.”

L’hôtesse de la Sabena, le “fantasme de la femme idéale”

La Sabena est le reflet de son époque, celle où les inégalités entre femmes et hommes étaient plus prononcées. Ce n’est qu’en 1946 que la Sabena a recruté sa première hôtesse de l’air. Jusqu’à la fin des années 60, celles qui désiraient travailler à bord d’un des avions de la compagnie devaient répondre à certains critères. Elles devaient “avoir du charme, de la classe et une bonne éducation”, entend-on dans le documentaire. Elles devaient également être sans attache, c’est-à-dire : sans enfant, ni mari, divorcées ou bien veuves. “Il y a beaucoup à dire sur la question féministe dans l’histoire de Sabena. Pendant longtemps, l’âge maximal d’une hôtesse de l’air était de 40 ans. Dépassé ce cap, elle était considérée comme moins présentable alors qu’un steward était lui autorisé à travailler en vieillissant”, explique Marianne Klaric qui ajoute que l’hôtesse de l’air devait en quelque sorte représenter “le fantasme de la femme idéale.”

Interrogées, plusieurs anciennes hôtesses de l’air de la Sabena avouent avoir été victimes de comportements inappropriés, de mains aux fesses ou encore de regards gênants. “J’ai donné deux gifles dans ma carrière”, confie l’une d’entre elles. Des souvenirs plus sombres qui n’entachent toutefois en rien la fierté qu’elles éprouvent encore lorsqu’elle évoque leur travail au sein de la compagnie aérienne belge.