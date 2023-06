"Top Chef": le show continue pour les demi-finales ce lundi, avant la diffusion de la finale mercredi

Ce lundi, ils seront donc trois à se disputer une place en finale : Danny, Matthieu et Hugo. Trois chefs au style différent qui devront à nouveau faire parler leur créativité dans le cadre d’une épreuve phare de Top Chef, celle du thème délivré par les candidats eux-mêmes. Chacun à leur tour, lors de cette demi-finale, les trois hommes devront défier leurs camarades autour d’une épreuve difficile, technique et inattendue qu’ils auront imaginée. L’occasion de mettre l’accent sur un plat qu’ils maîtrisent mais qui pourrait donner du fil à retordre à leurs adversaires.

La répartition des points est toujours la même. Celui qui impose le thème ne pourra pas gagner de point s’il remporte l’épreuve. En revanche, si ses adversaires le battent, ces derniers remportent un point. Et les nombreuses saisons de Top Chef ont prouvé que l’initiateur d’une épreuve s’est souvent fait prendre à son propre jeu.

Deux fois plus de “Top Chef”

Pour éviter toute possibilité de spoil et garder le plaisir jusqu’au bout, la finale de Top Chef sera, cette année encore, diffusée en simultané avec M6, à savoir le mercredi soir à 21 h 20, un créneau inhabituel pour les téléspectateurs belges qui retrouvent généralement le nouvel épisode du concours culinaire cinq jours après la diffusion sur la chaîne française et à l’heure belge du prime-time, c’est-à-dire 20 h 30.

À l’image des saisons précédentes, la grande finale de Top Chef se déroulera au palace Georges V Four Seasons à Paris. Les deux finalistes devront y réaliser un menu gastronomique pour 100 convives de la Croix-Rouge et pour les 4 chefs de brigade, Hélène Darroze, Glenn Viel, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Pour relever cet ultime défi, ceux-ci seront entourés d’anciens candidats éliminés de la saison.

Alors qui de Danny, Matthieu et Hugo se qualifiera pour la dernière ligne droite et qui devra remettre son tablier aux portes de la demi-finale ?