”Top Chef” : On connaît le gagnant de la saison 14 !

Chaque finaliste compose son équipe. Hugo s’entoure d’Albane, de Matthieu, de Jean et de Sarika. De son côté, Danny choisit Jérémy, Jacques, Carla et Alexandre. Prêts ? Cuisinez ! Danny comme Hugo sont bien décidés à prendre des risques pour épater les papilles de leurs convives. Le premier en surprenant gustativement et visuellement, le second en sortant des sentiers battus et en ajoutant de la protéine à sa cuisine habituellement végétale.

À la dégustation, l’entrée de Danny déçoit un peu. Le bouillon ne change pas de couleur comme espéré. La magie n’opère pas. “Il m’a habitué à des choses plus convaincantes et élégantes”, déclare Hélène Darroze à propos du candidat de sa brigade. Hugo obtient, lui, les félicitations du jury avec son entrée froide.

Au plat principal, la tendance s’inverse. Le plat d’Hugo est jugé trop complexe tandis que celui de Danny crée la surprise. “Je me réconcilie avec Danny”, lance alors la cheffe Darroze.

Pour le dessert, Danny a voulu faire un clin d’œil à son incroyable parcours au sein de la brigade secrète en reproduisant la tarte soufflée qui lui a valu un coup de cœur. Accompagnée d’une glace carbonique à la vanille, celle-ci bluffe l’ensemble des invités. Le spectacle est au rendez-vous pour la conclusion du menu. De son côté, le biscuit au chocolat d’Hugo crée également une sorte de feu d’artifice.

Le match est serré. Les chefs de brigade, eux-mêmes, ont du mal à départager les finalistes. C’est pourquoi Danny et Hugo sortiront de ce premier vote avec une égalité parfaite. Tout se jouera donc lors du dépouillement des votes des 100 convives de la Croix-Rouge.

54,81 % contre 45,19 % des votes

Quelques semaines après le tournage de la finale, Danny et Hugo sont invités à découvrir l’issue de la saison. Qui des deux a gagné Top Chef ? La réponse est au bout du couteau qu’ils devront tirer devant leurs proches. Avec 54,81 % des votes, c’est Hugo qui remporte le concours. “C’est le plus beau jour de ma vie aujourd’hui !”, lance le benjamin de la saison après avoir tiré le couteau en acier synonyme de victoire. “Comme quoi le travail paie ! Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on ne peut pas faire de grandes choses.”

Arrivé deuxième, Danny ne cache pas sa déception. “Je suis dégoûté. Ça fout les boules. Je ne suis pas fier de moi”, déclare-t-il. “Tout seul, ça aurait été plus dur. Heureusement que la famille est là.”