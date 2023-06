Voici quand "Danse avec les stars" sera de retour

En raison, la coupe du monde de rugby dont la chaîne privée a acquis les droits et qui sera présentée par son nouveau visage, Isabelle Ithurburu. Diffusée habituellement au mois de septembre, Danse avec les stars ne devrait revenir qu'en 2024, annonçait Denitsa Ikonomova, danseuse emblématique et jurée du divertissement de TF1, dans Télé Loisirs. Une nouvelle confirmée à demi-mot par Anthony Colette, présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo. "C'est quasi-officiel", déclare le danseur qui ne sait toutefois pas s'il fera partie de la prochaine saison ou non.