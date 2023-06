Festival de Fiction de Monte-Carlo : le palmarès dévoilé, voici les grands gagnants

Après plusieurs jours d’analyses et de délibérations, le jury de la 62e édition du Festival de Fiction de Monte-Carlo présidé par John Goodman a enfin rendu son verdict et désigné, ce mardi soir, les lauréats de cette année lors de la soirée de clôture de l’événement monégasque. Porté par Éric Cantona, Le colosse aux pieds d’argile est le grand gagnant de la compétition avec deux Nymphes d’or reçues. Celle du meilleur film et celle du prix spécial du jury.