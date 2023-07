”Maintenant ou jamais” : RTL-TVI va faire renaître “Y’a que la vérité qui compte” à la rentrée prochaine

Diffusée de 2002 à 2006 sur la chaîne française, l’émission culte pourrait renaître de ses cendres mais sur la télévision belge. En effet, il y a peu, RTL-TVI a lancé un appel à candidature afin de trouver des participants à un nouveau rendez-vous qui serait “de la même veine” que Y’a que la vérité qui compte, nous affirme-t-on en interne. Intitulé Maintenant ou jamais, le programme permettra à une personne d’en recontacter une autre à qui elle doit faire une déclaration. “Vous ne parlez plus à votre père ou votre mère et vous souhaitez le/la recontacter ? Vous n’avez plus de contact avec votre enfant et cela vous manque ? Vous êtes en conflit avec votre meilleur ami ? Vous souhaitez simplement déclarer votre amour à l’un de vos proches ? Vous ne voyez plus votre ami d’enfance et vous souhaitez le retrouver ? Votre ex-conjoint vous ignore et vous voulez le revoir ?”, donne comme exemples le formulaire d’inscription sur le site RTL Play.

Selon nos informations, Maintenant ou jamais sera présenté par Emilie Dupuis à la rentrée prochaine. L’émission comportera plusieurs numéros qui seront enregistrés cet été. Contrairement à Y’a que la vérité qui compte, elle aurait toutefois moins l’allure d’un show et les participants ne devraient pas séparés par un rideau.