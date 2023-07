”J’ai souvent été exclu et harcelé” : Un talent de “The Voice Kids” émeut les coachs par son histoire

Cette première soirée d’audition à l’aveugle a été ponctuée de plusieurs temps forts. Parmi eux, la prestation de Néo, un talent de 12 ans qui est autiste Asperger. “Je ne suis pas très sociable. J’ai du mal à regarder les personnes dans les yeux. Je ne comprends pas l’humour et du coup, j’ai souvent été exclu, harcelé et traité de bizarroïde extraterrestre qui ne devrait même pas être sur cette planète… Ça m’a beaucoup blessé et je pense que je serai toujours malheureux sans le chant”, explique, dans son portrait, le jeune garçon pour qui le chant a été une véritable thérapie.

Face aux coachs, Néo choisit d’interpréter S.O.S. d’un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Slimane et Patrick Fiori se retournent. Comme il leur explique, cette chanson le touche énormément parce qu’elle raconte son histoire. “Cette chanson me parle parce qu’elle parle de quelqu’un en détresse et moi bien avant j’étais souvent en détresse. J’étais souvent triste à cause de gens qui me harcelaient et qui me maltraitaient. Et donc pour moi cette chanson elle me parle et elle veut tout dire”, explique-t-il face à des coachs qui ne peuvent cacher leur émotion.

”T’es venu pour raconter ton histoire et ça me bouleverse. T’es un ovni”, lance Slimane qui rappelle à Néo avoir été le premier à s’être retourné. Malgré tout, le talent a décidé de continuer l’aventure avec Patrick Fiori, figure emblématique de l’émission qui a huit participations et quatre victoires au compteur.