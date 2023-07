Andrea Evans, actrice des “Feux de L’Amour”, est décédée à l’âge de 66 ans

”Le cancer a tué Andrea, mais il n’a pas tué son esprit. Cet esprit est bien vivant et se perpétue en chacun de nous”, a expliqué son mari Stephen Rodriguez dans le magazine People. “Andrea était une personne remarquable, chérie par tous ceux qui l’ont connue. Sa force inébranlable, sa positivité et son esprit indomptable nous ont inspirés à chaque étape de son combat sans peur contre cette maladie implacable. Andrea et moi avons passé plus de 30 ans ensemble. Elle était une épouse et une mère formidable. Elle était mon roc.”

Originaire d’Aurora dans l’Illinois, Andrea Evans était surtout connue pour avoir tenu le rôle de Tina Lord dans le feuilleton On ne vit qu’une fois (One Life To Live) de 1978 à 2011 avec plusieurs interruptions. En janvier 1990, l’actrice avait, en effet, dû brutalement quitter le soap pendant près de dix ans après avoir été harcelée par un homme qui était allé jusqu’à s’introduire dans les locaux de la chaîne ABC à New York pour tenter de la tuer. Elle n’a repris son rôle qu’en 2008. Entretemps, l’Américaine a également incarné Tawny Moore dans Amour, Gloire et Beauté et Rebecca Hotchkiss dans Passions.