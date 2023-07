Laetitia Milot débarque dans “Demain nous appartient”

Après son départ de Plus belle la vie, on pensait que Laetitia Milot en avait fini avec les feuilletons quotidiens. Mais, on avait tort. Dès ce jeudi, la comédienne fait ses premiers pas dans Demain nous appartient, série d’access de TF1 rassemblant des acteurs comme Ingrid Chauvin ou encore Alexandre Brasseur. Elle y interprétera Angélique, tante de Sara, qui revient à Sète pour passer du temps avec sa nièce mais qui porte un grand secret. “C’est un personnage très intéressant, qui a un grand panel de sentiments et d’émotions. C’est un ascenseur émotionnel avec elle”, a-t-elle déclaré à Télé Loisirs.

Cette arrivée dans Demain nous appartient intervient près de deux ans après que Laetitia Milot ait décidé de faire une pause pour consacrer son temps à sa fille Lyana âgée de 5 ans. “J’ai fait une longue pause volontaire. La vie défile très très vite. J’ai la chance d’avoir eu une petite fille. J’ai beaucoup tourné pendant ses trois premières années. Je voulais profiter d’elle au maximum. C’est ma priorité, mon petit miracle. J’ai profité des petits moments de la vie avec elle”, a-t-elle expliqué au média français précisant qu’elle ne regrette pas du tout avoir fait ce choix.