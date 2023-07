”Je me suis fait enlever l’utérus” : Laetitia Milot explique son combat contre l’endométriose dans “50 mn Inside” sur TF1

Pour l’actrice, cette arrivée à Sète est également synonyme de retour au travail après plusieurs années de pause afin de se consacrer à Lyana, sa fille de 5 ans qu’elle considère comme son bébé miracle en raison d’une endométriose dont elle souffre depuis des années. “En échangeant avec d’autres comédiennes, beaucoup m’ont raconté leurs regrets de ne pas avoir eu d’enfants et d’autres celui de ne pas avoir pris le temps de les voir grandir. Lyana avait 3 ans à l’époque et ces témoignages m’ont fait peur. J’ai eu un déclic, explique-t-elle à Télé Loisirs. Moi qui me suis battue dix ans et demi pour devenir maman, j’ai réalisé que, si la vie m’avait fait ce cadeau, je devais absolument en profiter. Même si je l’emmenais sur les tournages, j’ai décidé de faire une pause pour être à 100 % avec ma fille. Elle passe avant mon métier.”

Dans un reportage que 50 mn Inside lui a consacré sur TF1, Laetitia Milot et son mari, Badri, reviennent sur le combat de l’actrice contre l’endométriose et leur impossibilité d’avoir un deuxième enfant. “On aurait beaucoup aimé donner un frère ou une sœur à Lyana. On a voulu, malheureusement ce n’est pas possible. Ce n’est plus possible…”, explique Badri, ému.” J’ai fait enlever l’utérus. Je n’ai pas eu le choix. Je n’ai pas envie de m’apitoyer sur notre sort, même si ça nous a fait beaucoup de peine […] On n’a pas le droit de se plaindre. On a déjà eu cette chance énorme”, poursuit la comédienne en regardant sa fille Lyana.

Au cast' de “Plus belle la vie” sur TF1 ?

La comédienne de 43 ans reprendra-t-elle les traits de Mélanie Rinato dans la nouvelle version de Plus Belle la Vie que prépare TF1 pour début 2024 ? Si elle se réjouit du retour du feuilleton, dans les colonnes de Télé Star, elle avoue toutefois ne pas faire partie des acteurs qui reprendront le chemin des studios de La Belle de Mai à Marseille. “Régulièrement, on me parle du personnage de Mélanie que j’incarnais, déclare-t-elle. Pour être honnête, on ne m’a pas proposé d’y retourner. Ce n’est pas surprenant, car on ne m’avait pas non plus contactée pour l’épisode final.”