La téléréalité revient en force sur TF1: après "Ma mère, ton père, l’amour et moi", une autre émission du genre débarque

Le virage privilégié en ce mois d’août par la chaîne privée? Les émissions de dating. Suite à l’arrivée en prime-time le 3 août dernier de Ma mère, ton père, l’amour et moi, une téléréalité présentée par Hélène Mannarino lors de laquelle des célibataires vont se rencontrer et échanger sans savoir qu’ils sont surveillés par leurs enfants, TF1 annonce la diffusion, dans la foulée, de Time to love: la roue de l’amour, programme initialement prévu pour TFX.

Diffusée en deuxième partie de soirée, à partir du 24 août prochain, la nouvelle téléréalité verra cinq femmes célibataires s’envoler vers un lieu coupé du monde où elles auront 100 heures pour trouver l’amour. Ces dernières rencontreront, un à un, huit prétendants à l’intérieur d’une grande roue. Dans un premier temps, les rencontres s’effectueront à l’aveugle. Si le feeling passe, célibataire et prétendant pourront rejoindre un groupe de couple en devenir qui sera filmé en permanence par des caméras. À la fin de l’émission, les participantes devront choisir avec quel prétendant elles aimeraient continuer l’aventure.

Le concept de l’émission fait quelque peu penser à L’Amour est aveugle, téléréalité dans laquelle des célibataires devaient apprendre à se connaître et à nouer des liens dans le noir. Au terme de l’émission, ces derniers se découvraient pour la première fois à la lumière du jour et décidaient de se revoir ou non. Diffusé sur TF1 de 2010 à 2014, le programme avait notamment, en 2011, permis à Nabilla Benattia de se faire connaître du grand public et de rejoindre Les Anges de la téléréalité l’année suivante.