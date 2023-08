Une production de télé-réalité renvoie deux candidats après des tentatives d’agression sexuelle

Dans la première séquence, on voit le personnel du navire revenir à bord après une soirée arrosée. Margot, l’une des membres de l’équipage, se confie alors à l’hôtesse en chef du navire, Aesha Scott. Elle lui dit qu’elle souhaite aller dormir en précisant : “Tout ce que je veux, c’est de l’eau et un lit, pas de Luke”. Luke est le maître d’équipage et avait fait des avances à la jeune femme. Mais une panne de courant oblige Aesha Scott à se remettre au travail et laisse Margot seule et alcoolisée sur son lit superposé, qui s’endort rapidement.

On aperçoit alors Luke entrer dans la chambre de Margot et se coucher à côté d’elle, alors que celui-ci ne porte qu’une simple serviette autour de son bassin. Mais la production intervient et lui demande de sortir de la chambre. Mais Luke s’y oppose, sort du lit nu et tente de refermer la porte de la chambre. “Vous pouvez aller vous faire foutre une seconde ?”, lance-t-il furieux. Mais l’équipe parvient à le faire sortir.

Aesha Scott revient voir Margot et lui fait part de la mésaventure qu’elle vient de vivre et de la présence de Luke, nu, dans sa chambre. “As-tu consenti à quoi que ce soit ?”, lui demande-t-elle. “Non, je dormais. Je n’ai rien voulu de tout ça”, rétorque Margot.

Le jeune homme fut consigné dans sa chambre et Jason Chambers, le capitaine du navire, le renvoya dès le lendemain matin.

Mais ce n’est pas le seul incident auquel la production dut faire face. Cette fois, c’est Laura qui tenta de se rapprocher de son collègue Adam. Alors que ce dernier ne cessait de lui dire “non”, la jeune femme tenta à de nombreuses reprises de le toucher avec insistance. Elle finira par le suivre jusqu’à sa couchette où tentera de le masser. La production se voit une nouvelle fois obligée d’intervenir pour que Laura sorte de la chambre d’Adam. Elle sera également renvoyée.

Sur X, anciennement Twitter, de nombreux téléspectateurs ont fait part de leur dégoût mais aussi de leur soulagement concernant les décisions de la production.