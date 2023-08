Les Inconnus remettent le couvert sur TF1

Mais TF1 n’en démord pas et rendra un nouvel hommage aux Inconnus prochainement. Dans les colonnes de Télé 7 jours, Pascal Légitimus a annoncé que lui et ses partenaires, Bernard Campan et Didier Bourdon, préparaient un documentaire sur leur parcours et leur relation à la fin des années 80. “Nous y participons tous les trois et c’est vraiment une vision très intime des Inconnus. Là, c’est en montage et c’est assez riche avec des moments d’émotion très forts”, explique le comédien.

Lors de l’entretien avec le magazine français, Pascal Légitimus a également annoncé que le trio allait se retrouver au cinéma en 2024 "si tout va bien". Une nouvelle qui va certainement ravir les fidèles des Inconnus.