Le meurtre de la champignonnière : l’horreur à Auderghem

Bien que le dossier ait été prescrit en 2014, La Une a décidé de sortir cette affaire de l’oubli dans lequel elle était en train de sombrer. Toutes les personnes liées de près ou de loin aux investigations ont été contactées et ceux qui ont accepté de témoigner se comptent sur les doigts de la main. Un bien maigre butin qui permet malgré tout de retracer le plus exhaustivement possible le cours de cette saga judiciaire qui a ébranlé la Belgique.

Le docu dévoile ainsi avec une clarté éclatante pourquoi l’enquête a tant patiné, les policiers ayant cherché un peu n’importe où. Ils suspectent des punks, des mouvements sataniques ou rockabilly, les Tueurs du Brabant, Marc Dutroux, etc. La RTBF ne prétend pas donner la solution mais opère un tri salutaire entre ces hypothèses.

De façon plus surprenante, ces péripéties nous permettent de nous replonger dans le contexte des années 80-90. Une immersion à laquelle nous ne nous attendions pas mais qui est particulièrement réussie. L’émission brosse ainsi avec justesse le portrait noir de la société bruxelloise de l’époque, avec l’anxiété suscitée par ces années de plomb. Enfin, l’initiative de La Une poursuit un but louable : appeler tout individu qui aurait des informations sur ce crime à les donner, puisque la justice ne peut plus poursuivre.

Qui a tué Christine Van Hees ? Le meurtre de la champignonnière. - Mercredi 30 août, à 20h20 sur la RTBF