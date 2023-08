Lorie devient animatrice télé: "C’est un vrai honneur d’être choisie"

”Je serai (ta meilleure amie)”, J’ai besoin d’amour”, “Sur un air latino”, etc. Lorie est surtout connue pour ses tubes des années 2000 (plus de 8 millions d’albums vendus !). Mais, depuis peu aussi -elle a mis sa carrière musicale en pause depuis 2017-, la chanteuse de 41 ans a développé plein d’autres projets. À commencer par un rôle récurrent dans la série “Demain nous appartient” (et dont elle a aussi réalisé plusieurs épisodes !) ou encore dans “Meurtres à Grasse” sur France 3 et la série “Nina”. Sans oublier la publication récente de son livre “C’est pas si compliqué” et que la DH avait rencontré.