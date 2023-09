"N’oubliez pas les paroles": le maestro belge Renaud remet son titre en jeu

Ce lundi, le champion belge remet son titre en jeu lors du Combat des Maestros sur France 2 en France et Tipik en Belgique. "Il y a toujours de la pression dans N'oubliez pas les paroles mais c'est vrai que de se représenter après une victoire remet de la pression en plus. On n'a pas envie de décevoir. On va voir si le travail fourni pendant l'année va porter ses fruits…", déclare Renaud.

Nagui et Margaux ©PHILIPPE LE ROUX/FRANCE TV

Vous révisez donc en permanence pour une future participation à N'oubliez pas les paroles ?

"Je n'appelle pas vraiment ça du travail. Pour moi, ça reste un plaisir d'écouter de la musique. Depuis le début de l'aventure, je le vois comme ça. Quand j'entends de nouvelles chansons, j'essaye d'être un peu plus attentif aux paroles mais cela reste du plaisir avant tout. J'allonge juste le panel de chanteurs et de chansons que je connais déjà. Si je sais qu'un tournage est prévu alors je commence à étudier un mois à l'avance."

Y a-t-il un Maestro que vous redoutez plus d’un autre?

"C'est difficile à dire parce qu'ils sont tous très forts. Mais ils ont leurs points faibles aussi, comme moi. On sait que Margaux est la numéro un du jeu et qu'elle est favorite mais il y a d'autres candidats tout aussi forts derrière. Je pense à Arsène, Tony, Hervé, Christopher ou encore Geoffrey. Je n'ai peur qu'à moitié parce que je sais qu'avant tout, je suis en compétition avec moi-même dans ce jeu. Mon objectif, c'est de me dépasser."

Pouvez-vous dire que votre vie a changé depuis votre première participation au jeu?

"Oui, ma vie a changé. N'oubliez pas les paroles a été un cap important dans ma vie mais également dans celui de ma femme, Pauline. Je me suis pris au jeu pendant toutes ces années. Ça demande énormément de temps de cibler son travail, d'imprimer les textes et de les apprendre. Financièrement, ça change une vie aussi. Et, il ne faut pas oublier les belles rencontres qu'on peut faire dans une expérience comme celle-là."

Au fil des années, avez-vous tissé des liens avec Nagui, présentateur de l’émission?

"On le voit surtout pendant le tournage. Je lui envoie bien souvent un message pour son anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année et il a toujours la gentillesse de me répondre. On a le même humour donc ensemble, on rigole toujours."

Vous êtes fan de Slimane. L’avez-vous déjà rencontré?

"C'est surtout mon épouse qui est fan ! Et moi, j'adore ses textes et sa voix. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le rencontrer mais pour notre mariage, il a eu la gentillesse de nous envoyer une vidéo où il nous souhaitait ses vœux et où il annonçait qu'il aurait aimé être présent mais que son agenda ne lui permettait pas."

Des candidats à N’oubliez pas les paroles vous contactent-ils parfois pour avoir des conseils?

"Ça arrive régulièrement. J'essaye alors de leur donner des pistes mais ce qui fonctionne pour moi ne peut peut-être pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Certains sont plus visuels, d'autres plus kinesthésiques, certains ont besoin d'étudier dans certaines pièces de leur maison pour apprendre mieux l'un ou l'autre texte. Moi, j'ai besoin de beaucoup lire les paroles et de les écouter en même temps."

Avez-vous envie de participer à un autre jeu télévisé?

"Non, pas vraiment. N'oubliez pas les paroles est le jeu parfait pour moi. Il me correspond bien. Il m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Participer à une autre émission me prendrait encore plus de temps et d'énergie. Je n'ai pas envie d'imposer cela à mon épouse."