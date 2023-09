”Donc on voit le ministre de la Justice belge et on voit une vidéo d’une caméra de surveillance, il est 4h du matin et donc on voit le ministre de la Justice bourré qui fait semblant de pisser sur un autre homme”, raconte Yann Barthès avec, en arrière-plan, l’extrait de la vidéo de surveillance ayant déclenché l’affaire du “pipigate”. “Quotidien” lance ensuite l’extrait du JT de 19h30 de la RTBF où Nathalie Maleux mentionne cette affaire comme celle du “pipigate”. Cette phrase déclenche l’hilarité du public de l’émission française et des journalistes sur le plateau.

”Et les Belges inventèrent le 'pipigate'… Le pipigate dans le JT de 20h de la première chaîne du pays. Comme quoi le niveau monte partout”. Yann Barthès poursuit en expliquant cette affaire au public français : “Donc on va résumer cette affaire qui oblige la presse à raconter une histoire avec des mots que, normalement, on n’utilise jamais à la télé. Le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne s’est bourré la gueule avec des amis chez lui, pour son anniversaire, et il y a du pipi” avant de poursuivre : “Les potes du ministre ont pissé sur la voiture de police qui est censée protéger le ministre ! On peut se permettre un jugement : pas ouf”.

Ensuite, Yann Barthès évoque la séquence où Vincent Van Quickenborne commente les vidéos filmées par les caméras de surveillance : ” C’est le ministre lui-même qui fait le débrief de sa vidéo de surveillance. Cette séquence où le ministre de la Justice se débriefe lui-même bourré, on dirait un épisode de Black Mirror”, commente le présentateur de “Quotidien”.

Si Yann Barthès n’a pas manqué de ridiculiser quelque peu la Belgique, il n’a pas oublié de rappeler que la France aussi connaît son lot de polémiques : ” Rassurez-vous les Belges, les ministres de la Justice qui mentent, ça se passe ici aussi !”, conclut le journaliste.