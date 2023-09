Gros couac à Miss France : une candidate élue n’était... pas la bonne!

”Chères Calédoniennes, chers Calédoniens, je vous remercie de tout mon cœur pour votre soutien, écrivait fièrement Mathilda Lelong sur ses réseaux sociaux le week-end dernier. Merci de croire en moi, merci pour votre confiance. Grâce à vous le soleil brille dans mon cœur.” Et la lauréate de poursuivre, après avoir remercié le comité de Miss Calédonie, sous un cliché avec sa couronne. “Un rêve qui s’est transmis de mère en fille se réalise aujourd’hui grâce à vous cher public. J’adresse également une tendre pensée pour toutes les autres candidates qui n’ont pas démérité. Maintenant j’honorerai ce titre en donnant le meilleur de moi-même pour représenter au mieux notre Caillou au concours de Miss France mais aussi pour porter plus loin les causes qui me tiennent à cœur comme celle des animaux.”