Polémique dans la version britannique de “Mariés au premier regard” : la production crée une dispute entre une candidate transgenre et son mari

La version britannique de “Mariés au premier regard” (”Married At First Sight”) est en cours de diffusion au Royaume-Uni. Et pour la première fois dans l’émission, une jeune femme transgenre, Ella, s’est inscrite au programme. Les experts de l’émission lui ont trouvé un mari qui devrait lui correspondre. Les deux jeunes candidats se sont en effet rencontrés le jour de leur mariage, comme le veut le principe de l’émission, et ont décidé de se dire “oui”.