Après Corbier en 2018, au tour d'Ariane du Club Dorothée de s'en aller.

"Je suis vraiment triste..., nous confesse Jacky, son ancien acolyte du Club Dorothée, par téléphone. Voir tous ses anciens camarades partir, c'est triste. Je n'ai que des bons souvenirs avec elle, c'est quelqu'un avec qui j'étais très attaché, c'était même une amie. On a travaillé 20 ans ensemble, on a même travaillé une fois juste à deux au Club Dorothée donc voilà... c'est triste."

Si le communiqué de la famille ne révélait pas les circonstances de la mort d'Ariane survenue à 61 ans, Jacky nous signale qu'elle était atteinte d'une maladie, sans pour autant dévoiler laquelle par respect pour son amie. "Elle était malade depuis quelques temps, on le savait. On se voyait encore, on s'appelait. On était encore tous en contact. On s'y attendait plus ou moins avec sa maladie mais c'est toujours pareil... quand ça arrive, ça arrive et c'est bien triste..."

Jacky, qui continue toujours ses émissions (on l'a notamment vu cet été en radio en Belgique), ne comptait pas pour autant reformer la bande au succès phénoménal de jadis. "Personne n'avait envie de refaire ce qu'on avait fait. On l'avait bien fait. Le Club Dorothée est une émission qui a plus à beaucoup de gens mais il ne faut jamais revenir en arrière, ce n'est pas bien. On était d'ailleurs tous d'accord là-dessus."