Le retour tant attendu des Inconnus se fait toujours attendre, mais cela ne se fera pas à n’importe quelle condition. Didier Bourdon, l’ancien membre des Inconnus, a d’ailleurs levé un coin du voile sur ce contrat "très alléchant" proposé par TF1 et que lui, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont décliné. "L’important dans la vie d’un jeune artiste, c’est de savoir dire non ", a ainsi déclaré Didier Bourdon sur les ondes de France Inter dans l’émission Boomerang. "On a dit non à plein de trucs, poursuit le comédien de 62 ans. Des trucs qui nous auraient permis de gagner en une semaine ce qu’on avait gagné en trois ans de travail avec les Inconnus." Après le cinéma, le théâtre ou encore des publicités, il s’agissait cette fois d’une proposition d’émission quotidienne animée chaque soir sur TF1. "Attention, je ne roule pas des mécaniques, on a hésité, mais aujourd’hui je peux dire qu’on est vraiment contents d’avoir dit non", insiste Didier Bourdon, sans dévoiler le montant du cachet proposé par la première chaîne française.

Pourquoi ce refus ? "On s’est dit : ‘On va perdre notre âme’, conclut Didier Bourdon sur France Inter. Il y avait un enthousiasme général. On était ouverts, curieux de tout… Pour nous, ce n’était pas un travail, c’était une passion."