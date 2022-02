Les chroniqueurs sur Touche pas à mon poste sont-ils tous amis ? "Ça se chamaille, comme partout, assure Jean-Michel Maire pour qui, comme dans n’importe quel travail ou entreprise, il peut y avoir des revendications salariales et frustrations. On travaille ensemble donc il y a certaines personnes avec qui on est plus amis que d’autres. En revanche, il peut y avoir certains accrochages sur certains sujets un peu sensibles comme la politique ou le religieux. Mais dès que l’émission se termine, on est comme des potes et c’est reparti. Ce n’est pas une comédie, les gens s’apprécient vraiment. On ne peut pas travailler deux heures et demie ensemble par jour sur un plateau les uns à côté des autres si on ne s’aime pas. Il faudrait être maso pour rester !"



Cyril Hanouna a aussi la particularité d’attirer toutes les stars, alors qu’elles y sont sujettes aux critiques, dans son émission. Son secret ? "Déjà, il s’agit d’une émission en direct, donc l’invité sait qu’on va l’entendre et ne sera pas coupé après. On peut se faire massacrer en direct par n’importe qui mais si vous avez envie de venir, vous pouvez vous expliquer. Et si vous n’avez pas envie de vous faire critiquer, alors il ne faut pas venir. Il faut être solide mais Cyril est toujours bienveillant." Quant aux mauvaises langues qui disent que les invités sont payés pour venir sur le plateau, Jean-Michel maire coupe court. "Jamais de la vie, ce serait de la pure folie ! Les stars sont payées en promotion mais pas en argent."