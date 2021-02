Âgé de 17 ans, le fils de Carlos Rodriguez (ex-coach historique de Justine Henin), a séduit Typh Barrow hier soir sur la RTBF. "J''ai peur que le fait d'être 'le filleul de' ou 'le fils de' soit utilisé contre moi" confesse le timide Mateo qui a vécu 9 ans en Chine.



J’étais très stressé, nous confie d’emblée Mateo Rodriguez après son passage remarqué ce mardi soir (“tu as des graves incroyables”) lors de la dernière session des Blinds de The Voice Belgique 9 (à revoir sur Auvio). C’était la première fois que je chantais en Belgique devant du monde.” En effet, ce jeune de 17 ans habitait en Chine depuis 9 ans, là où son illustre papa, Carlos Rodriguez (ex-coach historique de Justine Henin), possède une académie de tennis. C’est vraiment la première fois que je chantais devant un public. En Chine, c’était seulement dans mon école et devant des gens que je connaissais.”

Son interprétation sur “Someone You Loved” de Lewis Capaldi a séduit Typh Barrow qui s’est retourné quasi instantanément sur Mateo. “Je n’aurais pas pu participer à ce genre de concours en Chine car je n’étais pas prêt quand je suis rentré en Belgique il y a un, poursuit ce Brabançon (Bousval) qui poursuit des études de cinéma en ligne -pour devenir réalisateur ou producteur- dans son école internationale. Et puis je ne parle pas le chinois. Je ne suivais pas des cours de chant mais j’ai participé pendant trois ans à la chorale de l’école. Ce qui m’a aidé à trouver ma tonalité et surtout chanter avec des instruments derrière moi et me cordonner avec les voix d’autres personnes autour de moi.” Parti à l’âge de 8 ans en Chine avec sa famille, Mateo est revenu en janvier 2020 juste avant que les frontières ne se referment suite à la crise sanitaire. Il a alors sauté sur l’occasion pour se présenter à The Voice.

Votre papa aurait-il pensé un jour que son fiston allait faire un jour une carrière dans la musique ?