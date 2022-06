Le Courrier Cauchois rapporte le décès de Jean-Claude Joly, candidat de la 6e saison française de "L'Amour est dans le pré".

L'homme aurait été retrouvé pendu dans sa ferme dans la nuit du 24 au 25 juin.

Karine Lemarchand, animatrice de l'émission, lui a rendu hommage sur son compte Instagram: "Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte", écrit-elle.

Grâce à l'émission, Jean-Claude avait rencontré Maud en 2011. De leur union était née leur fille Charlotte. En 2016, il sera cependant accusé par sa compagne de lui avoir "donné un coup de pied et de l’avoir bousculée ce qui a entraîné sa chute." Malgré sa condamnation pour violences conjugales, l'homme niera les faits.