Les Mérites Associatifs font peau neuve et deviennent les + de la MPA

Pour ce faire et diffuser au plus large public, La MPA invite toutes les associations, collectifs de citoyens et ASBL de la région de Charleroi à soumettre leur projet pour cette nouvelle édition des + de la MPA. les projets éligibles doivent avoir été réalisés ou réédités en 2022 et/ou 2023 sur le territoire de Charleroi Métropole. Bien que les candidatures soient clôturées depuis le 21 avril, c’est au tour du public à voter pour “Le + du public en ligne”. Afin de choisir le lauréat de cette catégorie, il est possible de voter pour 3 associations par jour toutes les 24h. Le vote est ouvert à toutes et tous, se fait par adresse IP (connexion internet) et se clôturera le 31 mai 2023.

“Cela intervient dans notre évolution au sein de la structure. En 2022, la Maison Pour Associations est devenue la Maison de la Participation et des Associations, englobant la gestion des dispositifs de participation citoyenne dans ses missions. Il était donc cohérent de faire évoluer les Mérites Associatifs en une cérémonie qui représentait bien tous les pans de la MPA actuelle”, explique Henri Cuvellier, chargé de communication à la MPA.

Le nom des lauréats de chacune des catégories sera dévoilé lors de la grande cérémonie qui aura lieu le 8 juin prochain.