Résistance à la démolition de Saint Basile à Couillet

L’ASBL Communauté Historia a pris connaissance du projet en date du 28 avril dernier. Dans un communiqué, elle rappelle que “l’église de style néo-gothique renferme un orgue classé en 2009. Que dans un rapport datant de 2005, la Commission royale des monuments, sites et fouilles concluait à la nécessité de conserver et restaurer le lieu de culte. Malgré nos demandes répétées de rencontrer les autorités locales, force a été de constater l’entêtement actuel en faveur de la destruction au détriment de la sauvegarde. À Charleroi, les deniers publics pleuvent par millions et rien ou si peu n’est dévolu pour valoriser le patrimoine religieux. Par la présente, nous exprimons notre opposition totale à la démolition. Il est grand temps que la Ville prenne en main son héritage bâti et qualitatif pour les générations suivantes. ”

Quant à l’orgue classé, des dispositions ont été prises pour procéder à son démontage et sa mise à l’abri, selon l’échevin. “Dans ce cadre, une première réunion dite de “Déclaration préalable” s’est tenue sur place voici un an en mars 2022 en présence de représentants de la Fabrique d’église Saint-Basile, de l’Évêché de Tournai, de l’Agence wallonne du Patrimoine, de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles et de la Ville de Charleroi. Lors de cette réunion, il a été décidé, d’une part, que la propriétaire procéderait au lancement d’un marché public ayant pour objet les démontage, nettoyage, conditionnement et transport de l’instrument et, d’autre part, lui trouver rapidement un lieu d’accueil, idéalement définitif. ” C’est l’église saint Louis de Gonzague qui est apparue comme la mieux adaptée au stockage (temporaire).

L’échec du premier marché public lancé l’année dernière a contraint la fabrique d’église à en relancer un second pour lequel le dépôt des offres se clôturait fin mars. Si cette procédure aboutit, la mise à l’abri de l’instrument précieux pourrait alors être planifiée. L’ASBL Communauté Historia annonce vouloir introduire une demande de classement de l’édifice cette semaine. Une pétition sera par ailleurs lancée, prévient-elle.