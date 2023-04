Une commission pour mieux impliquer les aînés à Genappe

”Parmi les 27 communes du Brabant wallon, quatre communes ne possèdent pas ce conseil dont Genappe. Dans les sociétés européennes et anglo-saxonnes contemporaines, l’âge constitue le facteur de discrimination le plus important, avant le sexe, l’origine ethnique ou la religion. Une des missions de la commission mixte seniors de Genappe, est de faire prendre conscience aux seniors eux-mêmes qu’étant donné leur expérience et leur disponibilité, ils ont un rôle à jouer dans la communauté et de solliciter leur participation à tous les niveaux, tant politique que social et culturel, pour le mieux-être de tous. La CCCA pourrait prendre toute sa place via la présence active, représentative et souhaitée d’aînées des huit villages”, explique la citoyenne.

Le sondage, un bel outil de travail

Genappe vient de mettre sur pied un vaste sondage après de la population des aînés : “Voilà un bel outil de travail pour un futur CCCA, a encore avancé Marie-Françoise Sautelet. Le CCCA aurait pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés avec trois objectifs : intégrer ces besoins dans les politiques locales, assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue visant à contribuer, mettre en œuvre et assurer le suivi des décisions visant l’égalité et l’inclusion. En octobre, Habitat et Participation a prévu d’organiser au Monty une journée sur l’habitat des seniors. Elle serait organisée à l’intention des conseils consultatifs des seniors de la Province. J’appelle de tous mes voeux que le CCCA de Genappe soit constitué pour alors”.

Marie Françoise Sautelet a aussi détaillé les modalités et responsabilités de ce conseil.

Le bourgmestre Gérard Couronné a jugé la proposition intéressante : “Une interpellation n’entraîne pas de décision. Le dossier sera examiné en Collège communal et il reviendra au conseil communal en essayant que la décision soit prise pour octobre”, a-t-il indiqué.