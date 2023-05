Tubize : l'entreprise Hakron fait construire dans le parc d’activité Tubize II

La société BVI.EU construit actuellement, sur le site de Tubize II, rue François Englert, un bâtiment pour le compte d’Hakron Belgium, fournisseur et fabricant de produits pour la construction résidentielle et en béton, le coffrage et le préfabriqué. Le terrain fait 1,1 hectare et accueillera un bâtiment de 5 700 m (1 200 m de bureaux, 4 500 m d’espaces de stockage).