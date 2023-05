Rixensart : les jeudis d’été, c’est apéro au château

Ce plaisir estival se doublera d’une autre proposition, plus familiale. Tous les dimanches d’été, de 11h à 16 h 30, le château servira de décor pour un brunch, sous la forme d’un barbecue géant. Certains jours, des musiciens assureront un live. S’il n’y a pas de baby-sitters, il y aura néanmoins différents espaces dédiés aux plus jeunes (château gonflable, balades en poneys, bar à glaces, bar à jus de fruit, etc.)

Étant donné que les organisateurs ne sont autres qu’Adrien Desclée de Maredsous et le prince Charles-Adrien de Merode, il y aura une touche de patrimoine et une touche de Maredsous. Les gins et spiritueux bio de la Distillerie de Maredsous seront donc présents, ainsi que les bières de Waterloo, et les vins du Domaine Jonquères d’Oriola.

Pour se régaler, des mets seront proposés par des chefs différents chaque jeudi soir.

Notez que la période entre le 15 juillet et le 15 août fera l’objet d’un break, étant donné le grand nombre de vacanciers partis à l’étranger à ce moment-là.