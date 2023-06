L’Europe en visite à la ferme bio du Petit-Sart de Grez-Doiceau

Ces fonctionnaires ont pu visionner les vidéo-témoignages de François, Bruno, Hubert, Anne-Laure et Marc, Annik, Anne et Marie (des agriculteurs, éleveurs, viticulteur, maraichère, nettoyeurs du ruisseau et guides natures de Cochon des Bois) puis bénéficier d’une balade matinale guidée dans la bio’vallée serpentant Le Piétrebais.

A leur arrivée pour l’apéro, les hôtes européens originaires d’une vingtaine de pays ont pu savourer le Pétillant brut bio du Domaine de Lowas. Protégé du soleil et de la chaleur, ils ont pu s’attabler confortablement dans le sous-bois attenant à la ferme bio, pour déguster une sélection de fromages de chèvres produit par Héléna à la ferme "Au Petit Happeau" (Incourt), accompagné des pains bio au Levain du Maître-boulanger Martin de Patoul (de Beauvechain) et les délicieuses quiches salées (exceptionnellement bio !) et sucrées préparées par la Cantine de Géraldine (de Gastuche).

L’après-midi, un grand moment de présentations et d’échanges a porté sur les projets innovants, des défis nourriciers et des enjeux climatiques et de biodiversité pour l’agriculture dans le Brabant wallon et l’Europe.

"C’est la sixième fois que l’Europe rend visite découvrant les fermes d’antan et du futur. Il y a quelques années, ils sont même venus accompagner une délégation composée de 40 chinoises et chinois ! Les enquêtes d’évaluations des visiteurs d’un jour attestent du sérieux et de la qualité de nos échanges et engagements agricoles" souligne Carl Vandoorne, cultivateur d’idées pour une autre agriculture et co-fondateur de Générations.bio.

Malgré la sécheresse et les moissons d’été, la ferme d’Hubert del Marmol, la fondation agricole Générations.bio et l’ASBL Cochons des Bois continuent d’organiser des stages pédagogiques pour les enseignants locaux à la gestion de potagers scolaires (jusqu’au 27 septembre), d’accueillir tour à tour des journées Décou’Verte Nature adaptée pour des enfants des écoles maternelles, primaires et secondaires, notamment de Grez-Doiceau, de Melin, Chaumont-Gistoux.