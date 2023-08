Un nouvel échevin à Beauvechain, Moustapha Nassiri va remplacer Lionel Rouget : "je n’étais pas vraiment préparé sur le coup"

Mais qu’on ne s’y trompe pas, Moustapha Nassiri a conscience qu’il y a de nombreux challenges à relever. "Des tas de choses sont à faire pour la mobilité, une matière qui m’inquiète plus que les finances ! Les gens sont en attente. Il faudra consulter car je m’inscris dans l’école où on ne prend aucune décision seul. Et donc, il faut aller vers le citoyen ! Moi, je ne suis pas là pour un lobby ou un parti, même si j’ai une couleur. Je suis socio-libéral avec le but de créer de la richesse pour la redistribuer. Au niveau communal, il n’y a cependant pas de parti à mes yeux, juste des citoyens. Je pense qu’il y a du bien partout, et si c’est bon pour la population, c’est le principal !"

Moustapha Nassiri arrive au collège en fin de mandature: "Mener des nouveaux projets sera impossible puisque ce n’est plus autorisé. En revanche, là où il y a des budgets, on avancera. Je ne suis toutefois pas quelqu’un qui vise les grands investissements et encore moins les emprunts".

Avec un frère échevin à Wavre, est-ce une histoire de famille chez les Nassiri ? "Je ne sais pas mais… il y a un destin ! Quand on fait de la politique, on a forcément un peu d’ambition. On espère faire des voix, puis arriver à être élu au conseil et pourquoi pas devenir échevin ! J’ai toujours été fasciné par la et le politique. Pourquoi ? Parce qu’il y a un peu d’inégalité, parce qu’il y a des choses à dire ou à défendre ! Je suis issu de l’immigration. Mes parents sont arrivés du Maroc en 1959, quand le pays avait besoin de bras. Mon papa m’a toujours dit: ce qui est important, ce n’est pas d’où tu viens, mais ce que tu fais pour la communauté dans laquelle tu évolues. Mon frère est échevin à Wavre, je le deviens Beauvechain, dommage que papa soit décédé voici trois ans, il ne pourra pas voir cela… Mais voilà, si on sait avancer, avançons."

Moustapha Nassiri attache aussi beaucoup d’importance à la méritocratie. "Je suis militaire, détaché auprès de la ministre. Je traite l’approche syndicale avec quelques dossiers bien menés: l’augmentation des salaires des militaires, les chèques repas et le nouvel uniforme".