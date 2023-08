Ittre : une grosse organisation derrière les festivités du 15 août

Outre les têtes d’affiche, les festivités feront aussi la part belle aux jeunes artistes. “Nous trouvions un peu bête de disposer d’une telle structure et de n’en faire profiter que des artistes confirmés. Déjà l’an passé, nous avions lancé le principe de la scène ouverte. Ceci permet à des artistes locaux, des artistes en devenir, de jouer face au public dans des conditions optimales.” Et si le concept a déjà été exploité lors de l’édition précédente, les organisateurs ont décidé de l’ouvrir aux DJ : “Ça fait aussi partie de la culture. Le matériel est là et c’est une belle occasion pour des DJ moins confirmés de venir jouer une demi-heure avec du matériel plutôt sympa.”

Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir

Mais trois soirées comme celles des festivités du 15 août, ça ne s’improvise pas : “Nous sommes cinq à tout mettre sur pied et ça prend énormément de temps, poursuit Mathieu De Meyer. Je ne sais pas qui a décidé qu’il n’y avait que 24 heures dans une journée, mais ce n’est pas assez. En fait, nous commençons à travailler à la fin de l’édition précédente, une fois que tout est rangé, que les comptes sont faits. Nous commençons forcément par la programmation. Comme c’est un événement gratuit, nous ne devons pas négliger non plus la recherche de partenaires, parmi lesquels il y a la Commune d’Ittre qui nous soutient. Nous devons aussi trouver des bénévoles. Bref, nous développons pas mal d’énergie pour que ces festivités soient une réussite. C’est beaucoup de taf, mais c’est un vrai plaisir de le faire.”

Un plaisir qui se traduit par une petite manie pour Mathieu De Meyer : “Le premier soir, dès que je peux, je me mets debout sur le muret en backstage, je suis donc au-dessus des barrières Heras et, quand je vois cette plaine noire de monde, je me dis que nous ne faisons pas tout ça pour rien…”

Pour rappel, les festivités du 15 août à Ittre existent depuis près de trente-cinq ans. “Tout a commencé par une petite soirée de village. Au fil des ans, ces petites soirées sont devenues de plus en plus grosses. Il y a une quinzaine d’années, on a switché pour une formule festival avec des groupes en live. Un changement qui fonctionne puisque depuis tout ce temps, le public est à chaque fois au rendez-vous.”

ittre15.be

Le programme

DIMANCHE 13 AOÛT : de 14h à 17 h, scène ouverte ; 17 h, Cloudie ; 17 h 30, DJ open mix ; 18 h, Antoine Henaut ; 19 h 30, DJ open mix ; 20 h, Marka ; 21 h 30, DJ open mix ; 22 h, Atomique Deluxe ; 23 h 30, DJ Amato&Margery.

LUNDI 14 AOÛT : 14 h, scène ouverte ; 15 h, scène ouverte avec Vertigone ; 16 h, scène ouverte avec Van Lathem’s ; 17 h, Rosedog ; 17 h 30, DJ open mix avec DJ Thibi ; 18 h, Thomas Frank Hopper ; 19 h 30, DJ open mix avec DJ Thibi ; 20 h, Romano Nervoso ; 21 h 30, DJ open mix avec DJ Thibi ; 22 h, Lady Cover ; 23 h 30 : DJ Steve

MARDI 15 AOÛT : 14 h, bal des enfants ; 17 h, The Basement ; 17 h 30, DJ open mix ; 18 h, Soror ; 19 h 30, DJ open mix ; 20 h, The Minds ; 21 h 30, DJ open mix ; 22 h, Women in the 90’s ; 23 h 30, DJ T-Wolf.

Des mesures de stationnement pour le 15 août

Les festivités du 15 août attirent pas mal de monde à Ittre. Les problèmes liés au stationnement lors du récent festival de Ronquières ont fait réfléchir les autorités locales, comme le souligne le bourgmestre, Christian Fayt : ” La Commune d’Ittre, dans le souci de garantir un accès fluide à l’événement majeur des festivités du 15 août, a pris toutes les dispositions nécessaires en matière de stationnement. Nous tenons à informer les résidents et les participants des mesures mises en place pour faciliter ces journées de fête”.

Ainsi, deux parkings gratuits seront à la disposition des participants : le parking 1 (P1) à la rue de la Longue Semaine et le parking 2 (P2) à la rue de la Procession. ” Nous sommes également soucieux d’assurer l’accessibilité et avons réservé un espace de stationnement dédié aux personnes à mobilité réduite. Celui-ci sera situé rue Jean Joly. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour guider les visiteurs vers les parkings ainsi que vers l’emplacement de l’événement.”

Soucieuse de promouvoir une approche responsable et de réduire les problèmes de stationnement aux abords des festivités, la Commune encourage le covoiturage. Deux parkings de covoiturage seront disponibles : l’un chez Bobbi à Haut-Ittre et l’autre chez Godart (anciennement Papeteries de Virginal). Par ailleurs, la Commune n’oublie pas les usagers de la crèche de la rue Haute : ” Nous tenons compte des besoins des parents qui s’y rendent. Des emplacements de stationnement seront réservés en haut du parking situé à l’arrière du centre administratif pour faciliter leur accès”.

Ronquières a laissé des traces et la commune d’Ittre a déjà prévu des solutions en cas d’intempéries : si les parkings 1 et/ou 2 sont impraticables, un plan de stationnement alternatif inclut des emplacements sur un tronçon de la N280 et de la rue de Huleu. Une signalisation adaptée sera mise en place. Il est à noter que pendant toute la durée des festivités, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans tout le dispositif.