Villers-la-Ville : une pétition pour rouvrir un gîte "abandonné"

C’est la Région qui est propriétaire de cette ancienne conciergerie. Elle semble aujourd’hui ne plus servir qu’à entreposer du matériel. Le président des Compagnons de Chevlipont, Paul Slachmuylder, indique qu’il connaît bien les lieux, puisqu’il a aussi fondé Nature et Loisirs à Villers, ainsi que le CRIE, qui a un temps occupé ce bâtiment. Aujourd’hui, il s’indigne car l’immeuble, non occupé, a passé l’hiver dernier sans chauffage. Alors qu’on pourrait facilement y créer un hébergement pour accueillir des stages de vacances, des camps et des classes de patrimoine.

"Les besoins sont énormes en matière d’hébergement, que ce soit pour le monde de l’éducation ou durant les congés scolaires, explique Paul Slachmuylder. Et l’endroit est vraiment idéal, avec l’abbaye juste à côté, un massif forestier, une gare dans le village… Qu’est-ce qu’on attend pour utiliser ce bâtiment qui est à l’abandon depuis des années ? Que le toit perce, que les conduites de chauffage central explosent à cause du gel, que tout tombe en ruine ? Il est choquant qu’il reste désaffecté ! L’heure n’est plus au gaspillage."

Les plans de Paul Slachmuylder sont simples: il précise que son association est prête à reprendre les lieux pour une gestion à long terme, à monter des projets et à assumer certains frais de remise en état. Avec l’expérience accumulée à Chevlipont et avec l’équipe de son association spécialisée dans l’histoire vivante et l’encadrement des jeunes, il ne doute pas de pouvoir donner une deuxième vie à ces lieux.

Pour appuyer sa démarche, il vient de lancer un site internet ( www.constructorium.org) ainsi qu’une pétition pour demander à la Région de "rendre ce gîte aux enfants". L’idée est que les Compagnons de Chevlipont y développent un lieu d’expérimentation des savoirs faire des bâtisseurs, un centre de démonstration ouvert aux visiteurs, et une entreprise d’insertion et de formation aux métiers de la construction.