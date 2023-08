Chastre : le projet du hangar des Jus de Jonathan est inacceptable en l’état

Des riverains avaient lancé une pétition concernant ce dossier introduit par Jonathan Dolphens, le gérant des Jus de Jonathan. “Le dossier est arrivé sur notre table le 15 juin, sans explication, a précisé mardi Stéphane Colin. On demande pourtant aux demandeurs de venir expliquer leur projet au préalable. Vu la grandeur et l’emplacement, on a tout de suite compris que ce serait compliqué. Mais on a instruit le dossier, car c’est un projet agricole qui se trouve en zone agricole. On a demandé l’avis de la cellule Giser […], on a écrit aux riverains […] pour les avertir.”

Et il y a eu l’enquête publique, avec cette pétition (77 signatures) et huit autres courriers. “Les problèmes soulevés ont trait au charroi, à la gestion des eaux, à la taille du hangar, a ajouté en substance Stéphane Colin. Il y a aussi le fait que des membres de la famille du demandeur ont déjà voulu monter un tel dossier. Sauf que tout se mélange un peu dans cette histoire… Et certains reprennent des éléments du dossier antérieur pour critiquer le dossier actuel…”

La Commune a contacté Jonathan Dolphens pour en savoir davantage. “Il est venu après ses vacances pour présenter son projet et expliquer ses motivations. Il parlait de sa structure familiale, son âge, son travail et qu’il était temps pour lui d’évoluer. On lui a fait remarquer que dans l’état actuel, le permis ne serait pas octroyé par le collège.”

Jonathan Dolphens pourrait toujours introduire un recours “mais vu les remarques de la cellule Giser et de l’agriculture, c’est peine perdue, estime Stéphane Colin. Il a compris que son projet n’était pas acceptable. Dans ce genre de dossier, on pense qu’il doit être entouré de spécialistes et ne pas venir seul”.

D’après l’échevin, Jonathan Dolphens est prêt à modifier ses plans. “Ce lundi 4 septembre, M. Dolphens aura l’occasion de rencontrer les riverains lors d’une réunion publique. Il pourra ensuite amender son projet en fonction des remarques…”