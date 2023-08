Les Incourtois de retour aux Sentiers de Sart-Risbart

Son coup de cœur ? “Il y en a eu beaucoup mais j’ai vraiment passé un très bon moment en écoutant Erlendis vendredi soir. Et que dire du concert classique à l’église proposé dimanche matin par Stéphanie Huang ! Elle nous a proposé au violoncelle trois sonates de Bach sans partition pour un moment plein d’émotion. C’était à pleurer et les gens ont quitté l’église ravis.”

Comme chaque année, la balade dans les rues du village a également rencontré son petit succès. “La Petite Fanfare de la Grande Vie, de Forzée, qui était notre invitée cette année, était vraiment très sympa.”

Seul petit bémol, le concert d’Aishinka prévu samedi en début de soirée a été annulé par la directrice du groupe. “Dommage, mais Olivier Collette, un musicien d’Ittre qui fait partie d’un club de jazz, a joliment assuré le remplacement avec un programme original et des arrangements de jazz sur de la musique classique.”

Quant à l’assistance, Jules Imberechts n’a pas encore fait ses comptes mais il estime à 1200 le nombre de visiteurs. “C’était presque plein à chaque concert. On a aussi accueilli des campeurs, ce qui était devenu rare. Pour le reste, on a eu droit à un public assez varié. On a reçu des gens de Gand venus voir le groupe Turdus, d’autres de Lille et pas mal de Bruxellois. Mais le gros du public était brabançon et les gens des environs, les gens de la commune, sont revenus, surtout dimanche.”

Il y aura une 13e édition dans un an. “On doit encore en discuter en comité mais elle sera peut-être rabotée d’un jour. On a la chance d’avoir des bénévoles qui sont toujours d’attaque mais avec le montage et le démontage en plus des quatre jours de festival, ils sont sur les genoux…”