Wavre et Louvain-la-Neuve : le ministre ne veut pas faire rouler les cyclistes au milieu de la N4

Le permis d’urbanisme relatif à la phase 1 de la cyclostrade E411-N4 a été partiellement délivré le 8 août 2023. "Sur les quatre parties, une seule n’a pas été approuvée", regrette le ministre.

Le fonctionnaire délégué n’a pas validé le tronçon de 800 mètres entre la caserne des pompiers de Wavre et le rond-point du Decathlon, invoquant un problème de sécurité routière.

"Le SPW Mobilité et Infrastructures et mon cabinet ne comprennent pas cette décision, a expliqué le ministre Henry au parlement wallon. Car l’option choisie est celle qui a été retenue par la commission provinciale de sécurité routière rassemblant toutes les parties prenantes (Communes, police, OTW, cabinet, SPW MI, etc.), après avoir analysé les différents scénarios possibles. L’option préconisée par le fonctionnaire délégué (une cyclostrade au centre de la chaussée) a été rejetée par la CPSR pour des raisons techniques, de mobilité, d’impact sur les activités économiques et d’une moindre accessibilité cyclable locale. Par conséquent, le SPW MI a décidé d’introduire un recours."

Le chantier démarrera avant la fin de l’année

Les autres tronçons – pour une longueur de 3 km – ont bien obtenu leur permis. Le chantier démarrera avant la fin de l’année, a promis Philippe Henry.

Plus de quinze "points de conflits" ont été identifiés sur les 800 mètres dont le permis a été refusé, rapporte le député wallon Nicolas Janssen (MR). Cela met en lumière les défis significatifs que présente ce tronçon, estime-t-il: "Ce cas de la N4 nous rappelle qu’il est essentiel que les demandes de permis reposent sur des études préliminaires approfondies. Une évaluation détaillée dès le départ permet d’anticiper les obstacles potentiels et de concevoir des solutions appropriées. Cette approche, si elle est correctement mise en œuvre, peut contribuer à réduire les retards et les coûts inutiles, garantissant ainsi que les investissements publics soient utilisés de manière judicieuse et efficace".

Les députés Stéphane Hazée (Écolo), Benoît Dispa (LE) et Làszlò Schonbrodt (PTB) ont tous les trois interrogé le ministre sur le sujet, ce lundi 11 septembre 2023 au parlement wallon.

"Au fil des mois, force est de constater que le dossier connaît de nombreux retards, a rappelé Benoît Dispa. Ces retards créent une certaine amertume auprès des cyclistes."

Concernant la cyclostrade entre Louvain-la-Neuve et Namur, "l’étude de mobilité a identifié un scénario privilégié et localement des scénarios alternatifs" pour l’aménagement de cette section. Ces scénarios seront bientôt présentés aux Communes concernées. "Ensuite, les études d’avant-projet vont démarrer dans les prochains mois pour certains tronçons qui peuvent être mis en œuvre en priorité. Un marché de travaux devrait être engagé en 2024", a prévu le ministre Henry.