Par un affichage, l’information a été rendue publique même si elle n’a pas encore été très répandue. Le dossier qui fait couler beaucoup d’encre à Beauvechain, le projet Boiron, a vu son permis délivré.

Sur l’avis, on peut lire que la société Boiron fait connaître qu’elle est détentrice d’un permis d’urbanisme octroyé sous conditions par arrêté du gouvernement wallon, le 25 octobre dernier, pour exécuter, rue du Village, les travaux pour s’y implanter.

Cela concerne la démolition d’une petite habitation vétuste et la construction d’un immeuble mixte comprenant une pharmacie accessible au public avec locaux préparatoires d’une part et des bureaux administratifs d’une entreprise pharmaceutique avec dépôt de stockage d’autre part, en ce compris l’aménagement des abords.

Après la démolition, un bâtiment de 20 mètres de largeur et de 10 mètres de profondeur sera érigé, parallèlement à la voirie. Ce bâtiment comportera la zone de dépôt au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage et une salle de détente au second étage, sous toiture.

Le second bâtiment de 32 mètres de profondeur sur 16 mètres de largeur sera érigé perpendiculairement à la voirie. On peut y lire que ce volume comporte en façade latérale droite un décrochement de 5 mètres de largeur sur 12,8 mètres de profondeur, où on retrouvera la pharmacie et les locaux préparatoires au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage et une salle de réunion au second, sous toiture.

Enfin, un volume formant la liaison entre les deux bâtiments sera construit, pour y trouver l’entrée générale (sauf la pharmacie) et une zone d’accueil. Une annexe sera également érigée pour le local à poubelles.

Pour rappel, ce dossier a vu trois tentatives de la société Boiron échouer, malgré des modifications conséquentes comme la réduction du projet passant de 2 330 m2 à 885 m2 au sol et offrant des garanties sur le plan environnemental.

Le dernier refus remonte à juin dernier quand la Commune de Beauvechain avait refusé d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité. Les autorités avaient justifié celui-ci en raison d’un manque d’informations par rapport à la protection de la biodiversité.

Un comité de riverains, “ Beauvechain zone villageoise ”, qui a mobilisé pas mal de monde pour empêcher le projet de voir le jour, estime, lui, que ce projet va dénaturer le côté rural du village.

À noter aussi que les lieux du projet ont été classés “ site de grand intérêt biologique ” (SGIB) par le SPW. au printemps. Le site avait été également sous eau lors des intempéries de l’été.

Selon nos informations, le refus de la Commune de Beauvechain a été cassé, sur recours, principalement parce que le ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), a reçu des avis positifs en ce qui concerne la biodiversité et que le projet est conforme et respecte les réglementations, ce que les opposants refusent d’entendre.

Vont-ils tenter de contrer la décision ministérielle au Conseil d’État ?