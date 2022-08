Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: le conducteur a pris la fuite, voici les dernières informations (DIRECT)

Une camionnette a foncé sur au moins deux terrasses où se trouvaient des clients peu avant 13h ce vendredi au niveau de la rue Saint-Michel, une perpendiculaire au boulevard Adolphe Max dans le centre-ville de Bruxelles. Le drame a, notamment, touché la terrasse du Corbeau et du snack City Pizza, situé juste à côté.

L'on ignore, pour l'heure, s'il s'agit d'un accident ou si c'était intentionnel. "Les pompiers et services de secours ont quitté les lieux", assure Walter Derieuw, qui confirme que six blessés légers sont à déplorer.

Suivez les dernières informations en direct :

14h39: Une image de la terrasse du Corbeau après l'accident

©D.R.





14h26: Le véhicule a été identifié par la police

La police a identifié le véhicule qui a foncé sur plusieurs terrasses du centre de Bruxelles, ce vendredi. Les forces de l'ordre le recherchent activement.

14h25: On en sait plus sur les personnes présentes

Selon nos informations, parmi les personnes choquées, figurent notamment des touristes américains et des employés de la Ville.

14h20 : "On a dû sauter contre le mur"

Une personne présente a témoigné auprès de Radio 1. "Nous étions juste assis en terrasse. Les terrasses étaient bien remplies. Soudain une camionnette blanche est arrivée à toute vitesse, faisant des embardées de gauche à droite", a-t-il raconté sur les ondes. "On a dû sauter contre le mur. Dans l'autre rue, le conducteur a heurté une autre terrasse, puis la camionnette est partie à toute vitesse."

©BELGA

14h14 : Aucune blessé n'aurait été évacué

Philippe Close, déjà sur place, assure que les victimes ne souffrent pas de "dégâts physiques. Mais elles sont toutes sous le choc". Aucun blessé n'a dû être évacué.

14h10 : Philippe Close arrive sur place

Le bourgmestre de Bruxelles s'est rendu sur place peu de temps après l'incident. Interrogé par nos confrères du Soir, le socialiste a confirmé les faits et a déclaré que toutes les personnes ayant assisté à l'accident avaient été emmenées au commissariat pour audition. Quant à savoir s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou non, Philippe Close a estimé que les enquêteurs devraient trancher. "Ce qui est sûr c'est que le véhicule roulait à une vitesse extrêmement vive et qu'il visait la terrasse", a-t-il répondu à nos confrères.

"On ne sait pas s’il s’agit d’une personne alcoolisée ou qui aurait des problèmes psychologiques", nous a confié le bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

©BELGA

14h05: Six blessés légers

L’information est confirmée par la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles Ilse Van de Keere. "Le conducteur a pris la fuite à bord de son véhicule. Il y a six blessés légers. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Une enquête est en cours pour retrouver le conducteur", explique-t-elle.

14h: La ministre de l'Intérieur réagit