Pour mémoire, le coût de la rénovation de la piscine avait explosé en 2020, faisant grimper la facture de la commune de 2,2 à 8,6 millions d’euros. Le contrat liant le maître d’ouvrage Beliris et la commune indiquait que les surcoûts seront à charge de la commune. Et depuis 2016, ils furent nombreux : découverte d’amiante, carrelage qui saute, etc. En 2021, le budget global de la piscine communale atteignait 16 millions d’euros.