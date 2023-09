Le fournisseur d’énergie Eneco quitte Bruxelles : “les conditions du marché ne sont pas ce qu’elles devraient être”

”Notre présence à Bruxelles est en train de s’éteindre. Les conditions du marché ne sont pas ce qu’elles devraient être. En raison de la surréglementation et de la surprotection des clients, le marché bruxellois est très complexe et n’est plus rentable pour nous”, poursuit Bert Clinckers.

Le choix des Bruxellois en matière de fourniture énergétique se restreint encore. Sur le territoire régional, seuls trois opérateurs acceptent encore des clients : Engie, TotalEnergies et Bolt.