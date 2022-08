Une "manifestation mondiale" des taxis à Bruxelles ce 8 septembre : "que la lumière soit faite sur le scandale des Uber Files"

L'événement se veut une réponse aux "Uber Files", révélés le mois dernier. Une manifestation "mondiale" du secteur des taxis est planifiée ce 8 septembre à Bruxelles. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Abdel Sabbani, président de BTF (Fédération des Taxis Bruxellois), indique explicitement : "Le but de cette manifestation est de demander que la lumière soit faite sur le scandale des UberFIles".

Pour mémoire, en juillet dernier, Le Soir et d’autres médias européens ont mis en lumière des méthodes douteuses de la société Uber lors de son arrivée en Europe. À Bruxelles, deux personnalités politiques ont été pointées pour leurs étroits contacts avec la société californienne : Pascal Smet (Vooruit) alors ministre de la Mobilité, et Boris Dilliès (MR), alors député régional et président de la commission Mobilité. Des révélations qui pourraient probablement déboucher sur une commission d’enquête au Parlement bruxellois, à la rentrée.

"On réclame justice"

La BTF compte sur la présence de "syndicats français, espagnols, italiens, suisses, britanniques, allemands, sud-américains, grecs" ce 8 septembre.

"Le secteur est uni. Le taxi représente cinq millions de familles en Europe. Ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est également passé dans les autres pays. On a été pendant des années spoliés, mis à genoux : on réclame la justice", indique Sam Bouchal, porte-parole de la BTF, qui demande sanctions et indemnisations. "Ce n'est pas une manifestation corporatiste. L'uberisation fait tache d'huile. Le taxi n'a été que le laboratoire, les cobayes, de l'uberisation."

Le rendez-vous du cortège est donné vers 10h à la Gare du Nord, boulevard Albert II. La manifestation se dirigera ensuite vers le quartier européen.